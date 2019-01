PSV strooi zout in wonden Ajax

Nadat de Eindhovense koploper eerder op de dag bij FC Emmen punten had laten liggen (2-2) konden de Amsterdammers met winst PSV verdringen van de eerste plaats. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaf tegen SC Heerenveen gaf echter tot drie keer toe een voorsprong uit handen. In de blessuretijd tikte Kik Pierie de 4-4 binnen, waardoor Ajax op de ranglijst nog steeds twee punten achter staat op PSV.

Kort na het fluitsignaal stuurde PSV een tweet de wereld in waarin de opluchting vanaf spatte: „No worries, still on top. Geen zorgen, nog steeds koploper.” Al zal het in Amsterdam voelen alsof de Eindhovenaren nog wat zout in de wonden gooien.