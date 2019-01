Scheidsrechtersbaas: ’Fout Gözübüyük, penalty Heerenveen’

„Dat was een strafschop”, zei Van Egmond, in gesprek met Fox Sports. „Een terechte ingreep van de videoscheidsrechter, die Serdar Gözübuyük adviseert om de beelden te bekijken. Hij vond het niet voldoende voor een penalty, maar daar ben ik het niet mee eens.”

Dat de monitor in de Johan Cruijff ArenA langs de rand van het veld staat en daarmee wellicht de beslissing van de scheidsrechter zou beïnvloeden, daar wilde Van Egmond niet aan. „Gözübüyük heeft alle gelegenheid om de beelden rustig terug te kijken en een goede beslissing te nemen. Ik vind niet dat het er toe doet hoe of waar de monitor staat. Over het algemeen heeft de arbitrage het goed gedaan, maar het is jammer dat het beeld wordt bepaald door een verkeerde beslissing. Die was cruciaal, dus dat blijft toch hangen.”