Ook in het buitenland begint het clubvoetbal weer: waar waren we gebleven?

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Steven Gerrard. Ⓒ AP

Na de interlandbreak barst dit weekeinde direct weer het clubvoetbal los. Ook in het buitenland hebben ze niet stilgezeten. Waar waren we ook al weer gebleven? Steven Gerrard staat voor zijn terugkeer in de Premier League, Manchester United dweept met Zinedine Zidane en José Mourinho wordt zowaar geboycot door journalisten in Italië.