De Ligt: ’Er vallen harde woorden in Ajax-kleedkamer’

Enkele uren nadat concurrent PSV punten had laten liggen bij FC Emmen (2-2) kwam de Amsterdamse club ook niet verder dan een gelijkspel tegen SC Heerenveen: 4-4. „Ik denk dat wij van ons tweeën het minste uit dit weekeinde komen”, zei De Ligt bij FOX Sports, doelend op de titelstrijd tussen PSV en Ajax. De Eindhovenaren hebben nu nog steeds twee punten voorsprong.

„Er zijn harde woorden gevallen in de kleedkamer. De slapheid waarmee we aan de tweede helft beginnen, dat mag niet gebeuren. We verliezen de bal op plekken waar dat niet kan en binnen tien minuten krijgen we twee goals om de oren. En als je dan weer op 4-3 komt, moet je die gewoon over de streep trekken. Dat dat niet lukt, moeten we onszelf echt kwalijk nemen.”

De Ligt erkent dat iedereen bij Ajax er goed ziek van is. „Hoe moeilijk het ook is en hoe erg we ook balen, we moeten onze rug rechten. Donderdag spelen we voor de beker weer tegen Heerenveen, we hebben dan wat recht te zetten. En zondag is de Klassieker tegen Feyenoord. We balen heel erg, maar we moeten door.”