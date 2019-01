Lacruz en Fontijn kronen zich tot Nederlands kampioen

Beiden kroonden zich tot Nederlands kampioen. Lacruz (-64 kg) versloeg in de finale Ferenc Soepboer, Fontijn (-75 kg) was in een zogenoemde prestatiepartij te sterk voor Davina Michel uit Frankrijk. Chelsey Heijnen werd in haar partij tegen de Française Fanny Galle eveneens kampioenswaardig bevonden.

Max van der Pas, lid van de kernploeg van de Nederlands boksbond, moest in de klasse tot 75 kilogram zijn meerdere erkennen in Zekaria Elhaj. Roy Korving (-91 kg) pakte de titel ten koste van Kilat Hallie. Bij de superzwaargewichten (+91) zegevierde Stanley Koemans over Donovan Vroom.

Veelvoudig kampioen Peter Müllenberg, die bij Rio 2016 eveneens in actie kwam, moest de NK laten schieten wegens ziekte. In zijn klasse behaalde Artjom Kasparian de Nederlandse titel.