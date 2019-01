Verbeek in achtste finale Azië Cup ten onder

De ploeg van de Rotterdamse trainer verloor in de achtste finale in Abu Dhabi met 2-0 van Iran. Voor het team van bondscoach Carlos Queiroz kwamen Alireza Jahanbakhsh (ex-NEC en ex-AZ) en Ashkan Dejagah tot scoren in de eerste helft.

Eerder op de dag plaatsten Vietnam en China zich eveneens voor de kwartfinales. Vietnam schakelde Jordanië uit na strafschoppen: 4-2. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1. China was met 2-1 te sterk voor Thailand. De ploeg van bondscoach Marcello Lippi sloeg in de slotfase toe met treffers van Xiao Zhi en Gao Lin.