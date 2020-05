’Van Dijk beste verdediger uit historie Premier League’

„Als ik het terugbreng tot de spelers die echt veel indruk op mij hebben gemaakt op het moment dat ik tegen ze speelde, kom ik uit bij Virgil van Dijk”, zegt de 34-jarige verdediger van Anderlecht tegen Sporf. „Dat is gek, want hij heeft nog niet zoveel wedstrijden gespeeld als John Terry en Rio Ferdinand. Deze jongens speelden voor een enorm lange tijd in de Premier League.”

De 28-jarige Van Dijk maakte in 2015 in het shirt van Southampton zijn debuut in de Premier League. Ruim twee jaar geleden maakte de in Breda geboren verdediger de overstap naar Liverpool. Met die club won de aanvoerder van Oranje in 2019 de Champions League. Op het moment dat het coronavirus Engeland bereikte had Van Dijk met Liverpool bijna de eerste landstitel sinds 1990 gepakt, maar op dit moment ligt de Engelse competitie nog altijd stil.

Vincent Kompany was zelfs ook niet bepaald een weggooier in Engeland. Ⓒ BSR Agency

Volgens Kompany had Van Dijk zelfs nog verder kunnen zijn. „Terry en Ferdinand hebben een heel lange periode in de Premier League gespeeld. Maar de signalen die Van Dijk afgeeft in de laatste paar seizoenen maken het duidelijk dat als hij nog eerder naar de Premier League verkast hij nog verder zou zijn geweest.”

„Als je ziet wat hij met het team (Liverpool, red) doet”, toont Kompany zijn bewondering. „Bij een verdediger draait het nooit alleen om hem alleen. Het gaat om de communicatie met je medespelers en hoe je de ploeg meer stabiliteit geeft. Het verschil tussen Liverpool voor en na Van Dijk is gigantisch. Daarom valt mijn keuze op hem.”