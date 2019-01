Softbalsters kunnen via Utrecht naar Spelen

De mondiale bond WBSC wees het Europees-Afrikaanse kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 toe aan Utrecht. Van 23 tot en met 28 juli wordt op het complex van UVV gestreden om één ticket naar de Spelen. De softbalsters van Oranje zijn de regerend kampioen van Europa.

Nederland wilde ook het olympische kwalificatietoernooi voor de honkballers organiseren, maar dat werd toegewezen aan Italië. De beste vijf landen van het EK én de kampioen van Afrika strijden van 18 tot en met 22 september in Parma en Bologna om één startbewijs voor de Spelen. De nummer 2 krijgt in de loop van 2020 een herkansing op een intercontinentaal toernooi in Azië.

Honk- en softbal staan voor het eerst sinds Peking 2008 weer op het olympische programma. Zowel bij de mannen als vrouwen mogen zes landen meedoen aan de Spelen. Japan is als gastland al zeker van deelname.