Wegvallen Alli volgende tegenslag voor Tottenham

De Engelse middenvelder moest in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd bij Fulham (1-2) geblesseerd van het veld. „Het ziet er niet goed uit”, zei manager Mauricio Pochettino. „We gaan hem de komende dagen onderzoeken om er achter te komen hoe erg het is.”

Hamstring

Alli kampt met een hamstringblessure in zijn linkerbovenbeen. De Engelse international had de Spurs kort na rust op Craven Cottage langszij gebracht. In de laatste seconden van de blessuretijd bezorgde Harry Winks de ploeg van Pochettino de winst.

Topschutter Kane hield vorige week een enkelblessure over aan het verloren duel (0-1) met Manchester United. De spits staat zeker tot maart aan de kant. Tottenham speelt donderdag de return in de halve finale van de League Cup tegen Chelsea en treft drie dagen later Crystal Palace in de FA Cup.

