Phil Taylor klopt ’Barney’ op Nederlandse bodem

Taylor en Van Barneveld spelen de komende dagen in Nederland nog tweemaal tegen elkaar. Zo strijken zij dinsdag neer in Groningen en sluiten zij het driedaags demonstratie-evenement Kings of Darts een dag later af in de Brabanthallen van Den Bosch. Op die laatste avond neemt ook Michael van Gerwen het nog één keer op tegen Taylor. Overigens speelde Mighty Mike in Enschede tegen Peter Wright en won die demonstratiepartij met 11-7 in legs.

Hoogtepunt

De ontmoetingen tussen ’Barney’ en Taylor waren vroeger altijd iets speciaals. Alle liefhebbers van darts keken dagen uit naar deze clashes. Het absolute hoogtepunt - zeker voor Van Barneveld - was de finale van het wereldkampioenschap in 2007. Destijds klopte de inmiddels 51-jarige Hagenees zijn eeuwige rivaal met 7-6 in sets. De beslissing viel zelfs pas in de allesbeslissende leg. Twee jaar later werd de Nederlander, in wederom een WK-finale, door dezelfde Taylor met 1-7 in sets afgeschminkt.

„Ik ben nog altijd blij als ik tegen Raymond mag spelen”, stelde de 58-jarige Taylor tegenover Tubantia. „Dat is het altijd geweest om één of andere reden. Hij is mijn favoriete darter om tegen te spelen.” Van Barneveld had vooral genoten van de sfeer. „Mijn spel had beter gekund, maar het publiek hier is waanzinnig.”

Afscheid

Nog iets minder dan twaalf maanden te gaan aan dan voegt ’Barney’ zich ook bij Taylor als gepensioneerde darter. De voormalig postbode maakte eind vorig jaar zijn afscheid bekend. Als nummer 28 van de wereld is hij niet meer automatisch toegelaten tot de grote toernooien, maar Van Barneveld is vanwege een wildcard wel verzekerd van deelname aan Premier League Darts.

Tijdens die prestigieuze competitie speelt hij op donderdag 28 maart in een met tienduizend man volgepakt Ahoy tegen Van Gerwen, de huidige nummer één van de wereld. Daar zal hij van het Nederlands publiek alvast een waardig afscheid krijgen.

Bekijk ook: Gevoelige confrontatie tussen Van Gerwen en Van Barneveld in Ahoy