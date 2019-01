Prachtgoal Milik zet Napoli vaster op tweede plaats

De runner-up versloeg op eigen veld subtopper Lazio met 2-1. Napoli leidde bij de rust al met 2-0 dankzij treffers van José Callejon en een schitterende vrije trap van Arek Milik. Na ruim een uur verkleinde Ciro Immobile de achterstand voor Lazio, dat vanaf de 70e minuut met tien man verder moest na de tweede gele kaart voor Francesco Acerbi. Mede daardoor bleef de gelijkmaker uit.

Juventus

Koploper Juventus kan maandag de voorsprong op Napoli weer op negen punten brengen met een zege thuis tegen hekkensluiter Chievo Verona. Subtopper AC Milan gaat op bezoek bij middenmoter Genoa.

In de strijd om de tweede plaats verspeelde Internazionale twee punten. De nummer 3 kwam tegen Sassuolo niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Inter, met Stefan de Vrij in actie, heeft nu zeven punten minder dan Napoli.

AS Roma won in eigen huis van Torino, 3-2. Rick Karsdorp en Justin Kluivert hadden een basisplaats bij de Romeinen, die naar de vierde plaats stegen. Kluivert en Karsdorp werden in de slotfase gewisseld.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A