Messi moet van bank komen om Barça te redden

Daardoor bleef het verschil vijf punten met nummer 2 Atletico Madrid, dat SD Huesca met 3-0 versloeg.

Ousmane Dembélé was ruim een uur de beste man bij Barcelona. De Franse aanvaller dartelde over het veld en opende na een half uur de score uit een ragfijne aanval. Hij moest echter in de 69e minuut het veld geblesseerd verlaten.

Lionel Messi kreeg rust en begon op de bank. De sterspeler moest in de 64e minuut alsnog het veld in, omdat Leganes door een treffer van Martin Braithwaite op gelijke hoogte was gekomen. Mede dankzij Messi nam de thuisploeg opnieuw een voorsprong. Doelman Ivan Cuellar kon een schot van de Argentijn nog uit de kruising houden, maar in de rebound sloeg Luis Suarez toe: 2-1. In de extra tijd zorgde Messi zelf nog voor 3-1.

Real Madrid

Real Madrid won thuis met 2-0 van Sevilla. Casemiro maakte in de 78e minuut op fraaie wijze het openingsdoelpunt. In blessuretijd besliste Luka Modric het duel met de tweede treffer. Door de late overwinning nam de komende tegenstander van Ajax in de Champions League de derde plaats van Sevilla over. Real heeft tien punten minder dan FC Barcelona.

Atletico Madrid herstelde zich goed van de verrassende uitschakeling in het Spaanse bekertoernooi, afgelopen woensdag tegen FC Girona. Het team van trainer Diego Simeone versloeg SD Huesca, dat op de laatste plaats staat in La Liga, met ruime cijfers: 3-0. Oud-PSV’er Santiago Arias zorgde in de 52e minuut voor het tweede doelpunt.

