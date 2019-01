Ten Hag sluit nieuwe tweede keeper niet uit

Het kan zomaar zijn dat als er iets misgaat met André Onana, de eerste doelman, Lamprou alle grote wedstrijden onder de lat staat bij Ajax. „Ik heb er vertrouwen in als hij die wedstrijden zou moeten spelen”, aldus Ten Hag.

Dus Ajax gaat niet de transfermarkt op om een nieuwe tweede keeper te halen voor de rest van het seizoen?

Ten Hag: „Daar ga ik geen uitspraak over doen.”

Je zegt dus geen ’nee’?

„Ajax is altijd alert op de transfermarkt. Maar deze selectie is sterk genoeg om kampioen te worden.”

Volgens Ten Hag waren de ploeggenoten van Lamprou ook verantwoordelijk voor de ’grillige’ wedstrijd van de Griekse keeper. „Als je je taken verwaarloost bij de omschakeling en spelhervattingen en de restverdediging niet op orde hebt, dan kom je in de problemen. Daarover ben ik teleurgesteld en boos omdat we aan de bal goed speelden. Je verwerft jezelf een goede uitgangspositie met een 3-1 voorsprong na rust en je laat het na te winnen. Zoiets mag niet gebeuren, dat is kwalijk en vandaar mijn boosheid, want over het eindresultaat kan ik niet tevreden zijn. Ik snap het ook niet.”