Depay en Tete winnen eindelijk weer met Lyon

De club van Memphis Depay en Kenny Tete versloeg Saint-Etienne met 2-1 dankzij een treffer van invaller Moussa Dembélé diep in blessuretijd.

Depay was in de beginfase dicht bij de openingstreffer. Zijn prachtige boogbal werd door doelman Stéphane Ruffier echter nog net onder de lat weggetikt. Romain Hamouma zorgde voor 1-0 namens de thuisploeg, Nabil Fekir benutte voor de bezoekers na ruim een uur een strafschop. Door de zeer late zege, na twee remises op rij in 2019, steeg Lyon naar de derde plek.

PSG haalt uit

Paris Saint-Germain haalde hard uit tegen hekkensluiter En Avant de Guingamp: 9-0. Acht van de negen treffers kwamen op naam van het aanvalstrio Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Neymar. De Fransman en de Uruguayaan scoorden allebei drie keer en de Braziliaan twee maal. De Belgische invaller Thomas Meunier nam het negende doelpunt voor zijn rekening.

Paris SG heeft dertien punten meer dan naaste belager Lille, dat bovendien twee duels meer speelde.

