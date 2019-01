Viergever: ’We gingen dingen anders doen bij PSV’

„Er was helemaal niets aan de hand, maar na de 1-2 gingen we misschien toch wat anders doen. Toen vergaten we de rust te bewaren en de juiste keuzes te maken. Je moet 90 minuten lang je niveau halen. 75 minuten is niet genoeg.”

Bij beide tegengoals zag de PSV-defensie er niet goed uit. Viergever: „Normaal schiet zo’n laatste bal door, nu blijft-ie hangen. De bal mag niet stuiteren in onze zestien. Dat mag niet gebeuren. Zulke dingen moeten eruit bij ons. We moeten het allemaal niet groter maken dan het is, maar het is duidelijk dat we in de slotfase ons niveau niet haalden. Dat is zonde, want je wil na de winterstop direct weer in die flow van overwinningen komen. We moeten volgende week tegen FC Groningen laten zien hoe sterk we als team zijn.”