Steijn en Feyenoord-directeur brengen iedereen in de war

Twitter ontplofte bij het verschijnen van een foto van Feyenoord-directeur Jan de Jong met VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn in Scrumpy Pub in Wateringen.

Speculaties

De speculaties waren niet van de lucht enkele uren na het verlies van Feyenoord bij PEC Zwolle en de winst van VVV-Venlo tegen ADO Den Haag. Vooral of De Jong bezig was met Steijn om hem tussentijds naar Feyenoord te halen of hem als vervanger te halen van Van Bronckhorst.

Shirts

Navraag leerde dat beide opties zelfs niet ter sprake waren gekomen tijdens het samenzijn. De Jong bracht Steijn twee gesigneerde shirts van Feyenoord voor de Stichting FC Robinstijn, die voetbalwensen voor kinderen in vervulling laat gaan. De Jong en Steijn zijn goede bekenden van elkaar, woonden tot de zomer op een steenworp afstand van elkaar en Steijn was na vorig seizoen op een haar na gepresenteerd als nieuwe assistent van Van Bronckhorst. Uiteindelijk ketste die deal af en ging Feyenoord voor ex-speler en oud-international Denny Landzaat.