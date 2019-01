Lamprou: ’Dat kan ik me voorstellen’

„Tijdens de laatste tien minuten van de warming-up hoorde ik dat ik moest spelen”, zei Lamprou tegenover FOX Sports. „Dat is niet ideaal, want ik had liever meer tijd gehad om me voor te bereiden. Maar ja, nu was het eenmaal zo. We hebben een leuke groep en de jongens geven me veel vertrouwen.”

Nadat Sam Lammers hem eerst al twee keer met een schuiver had geklopt, trok Lamprou het boetekleed aan bij de gelijkmaker van Mitchell van Bergen. „Bij de 3-3 had ik naar mijn gevoel wel iets meer kunnen doen, die had ik tegen kunnen houden. Voorafgaand aan de 4-4 draait de hoekschop uit, precies over twee spelers heen die voor mij stonden. Ik had niet echt de tijd meer om naar voren te komen, terwijl die bal daar laag valt. Dat Kik Pierie hem er in tikt, mag niet gebeuren.”

Het meest besproken moment van Ajax-SC Heerenveen was de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük om de bal niet op de stip te leggen bij een botsing tussen Lamprou en Lammers. „Bij dat moment raak ik Lammers, maar die kon niks meer met de bal. Ik ben daar te laat, maar het is niet dat hij door mij niet kan scoren. Het lijkt tegenwoordig wel of je bijna geen contact meer met elkaar mag hebben. In mijn ogen is het er geen een, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen vinden van wel.”