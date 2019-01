’Ook dure fout Van Bommel en De Jong’

Nicolas Isimat-Mirin werd ’wel heel gemakkelijk van de hand gedaan’ aan Besiktas, zo oordeelt Driessen. PSV heeft de Australiër Trent Sainsbury nog in de gelederen, maar hij is deze maand niet beschikbaar vanwege de Azië Cup.

„Daarom was Isimat-Mirin in Emmen de ideale derde wissel geweest voor Van Bommel om het alles-of-niets offensief van de Drentse ploeg met de 204 centimeter lange keeper Kjell Scherpen in de aanval te breken. Een dure fout van Van Bommel en technisch directeur John de Jong om zo vroeg met de Fransman te breken.”

