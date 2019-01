Advocaat wijst terug naar Jensen

Eerst tikte hij een zwabberschotje van AZ-back Ricardo van Rhijn via de paal binnen en maakte hij iedereen in woord en gebaar duidelijk dat die nooit had mogen uithalen. Vervolgens was er de inzet van Mats Seuntjens vlak voor rust. Binnenkant voet, recht op Jensen af, maar die dook er clownesk overheen. Wat bleek volgens de Deen? Zijn medespelers hadden in de weg gestaan, hij kon niks zien, gebaarde hij voor de bühne.

Na afloop werd hij indirect van repliek gediend door Timo Letschert en coach Dick Advocaat. „Ik ben geen keeper, maar die eerste twee goals waren volgens mij houdbare ballen”, zei zijn coach, die werd aangevuld door Letschert, die dezelfde fouten aan de bal zag. „De laatste drie nederlagen lijkt steeds dezelfde plaat te worden afgespeeld.”