Bosz trotseerde José Mourinho

„Maurizio Sarri van Chelsea vind ik bijvoorbeeld ook heel interessant. José Mourinho en Antonio Conte hebben bij Chelsea altijd countervoetbal gespeeld. Dat werd geaccepteerd, want daar telde maar één ding en dat was winnen”, vertelt Bosz. „Dat heb ik van dichtbij meegemaakt, want in mijn Vitesse-tijd was ik er iedere zes weken. Ik weet nog wel dat we een oefenwedstrijd speelden tegen Chelsea. Ik vond dat we heel goed gespeeld hadden, maar we verloren wel met 3-1. De volgende ochtend kwam Michael Emenalo (toenmalig technisch directeur Chelsea, red.) naar me toe en die zei ’Ik heb met José (Mourinho, red.) gesproken en die zegt, dat je ze zo niet kan spelen in de competitie, want zo word je nooit kampioen.’ Ik zei tegen hem: ’Dan heb ik nieuws voor je. Ik word sowieso geen kampioen en we gaan gewoon aanvallen...”

Bosz benadrukt dat zijn ideeën over offensief en attractief voetbal gedurende zijn sabbatical verder uitgekristalliseerd zijn. „Ik houd vast aan mijn visie, maar ook daarin ontwikkel je je. Als ik het boek van Guardiola lees, dan leer ik daarvan en detailleer ik nog meer mijn visie. Maar het uitgangspunt van attractief en aanvallend voetbal blijft hetzelfde. Maar dat doe je ook door naar topwedstrijden te kijken en dan met name naar mensen die dezelfde spelopvatting hebben. Interessant is dan ook om te zien hoe tegenstanders ermee omgaan. Het is constant een spel om steeds iets nieuws te verzinnen. Ploegen analyseren je en gaan met een tegenzet komen. Je zag tegen Borussia Mönchengladbach al dat zij veel vaker de lange bal speelden dan dat ze normaal doen.”

