Bosz: ’Leverkusen uniek qua faciliteiten’

„Daarin is deze club uniek. Ik denk dat dat te maken heeft met het Bayer-concern dat hier achter zit. Dat is een medisch bedrijf en zij hebben gewoon gezegd: ’Wij moeten de beste sportmedische voorwaarden scheppen die er zijn. Er mag geen club in de wereld zijn, die betere faciliteiten heeft dan wij.’ Wat ze hier allemaal hebben, is echt bizar”, zegt Bosz over zijn nieuwe club.

„Om een voorbeeld te geven. Ze hebben hier een zogenaamde ijskamer, een ruimte waar het tussen de min 110 graden en min 130 graden wordt. Dat is voor het herstel van de spelers. Daar ga je twee minuten in. Ik ga het niet proberen, maar assistent-trainer Hendrie Krüzen wel. Er zijn hier zelfs basketballers uit de NBA, onder wie Kobe Bryant, speciaal voor die ruimte geweest. Maar ook op allerlei andere vlakken zijn de faciliteiten fantastisch.”

Bekijk ook: Bosz trotseerde José Mourinho

Bekijk ook: Valse start voor Bosz