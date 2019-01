Pliskova rekent in uur af met Muguruza

De nummer zeven van de plaatsingslijst had verrassend weinig moeite met de Spaanse tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza. Pliskova won in exact één uur tijd in twee sets: 6-3 en 6-1.

De 26-jarige Pliskova is in Melbourne nooit verder gekomen dan de kwartfinales. Haar beste resultaat in een grand slam is runner-up in de US Open van 2016. Ze verloor de finale van de Duitse Angelique Kerber. Ze komt in Melbourne tegenover de winnares van de kraker uit de vierde ronde tussen Simona Halep en Serena Williams te staan.

Naomi Osaka heeft tevens de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De als vierde geplaatste Japanse was in een spannende driesetter Anastasia Sevastova uit Letland de baas: 4-6, 6-3 en 6-4.

Osaka was de winnares van het laatste grandslamtoernooi voor de Australian Open, de US Open in september. Tegen de als dertiende gerankte Sevastova moest ze alle zeilen bijzetten nadat ze de eerste set had verloren. Na winst in de tweede set, leek ze met een break in de beslissende set de zege op zak te hebben. Sevastova brak echter terug, maar kon vervolgens haar eigen opslagbeurt ook niet houden. Op 5-4 serveerde Osaka succesvol voor de winst

De 21-jarige Japanse treft in de kwartfinale Elina Svitolina. De als zesde geplaatste tennisser uit Oekraïne versloeg in drie sets de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 ,1-6 en 6-1.