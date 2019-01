Schuurs en Middelkoop uitgeschakeld

De twee tennissers werden in het gemengd dubbel in de tweede ronde uitgeschakeld door het als zesde geplaatste koppel Abigail Spears uit de VS en Juan Sebastian Cabal uit Colombia: 6-1, 6-2.

Schuurs en Middelkoop kwamen op het grand slam van Melbourne ook uit in het dubbelspel, maar reikten daarin niet verder dan de eerste ronde. Schuurs speelde in het vrouwendubbel met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, Middelkoop vormde bij de mannen een duo met Robin Haase.

