Nieuwe prikkels voor Oranje Leeuwinnen

Speelsters en staf rond het oefenduel met ’Bayana Bayana’. Ⓒ KNVB

AMSTERDAM - De Oranje Leeuwinnen zijn de reis richting het WK van aankomende zomer begonnen met een bijzonder trainingskamp in Zuid-Afrika, het land van het zilver van Wesley Sneijder & co in 2010. Waar de laatste jaren ’s winters vrijwel altijd werd gekozen voor een trainingskamp in het Spaanse La Manga, toog de selectie van Sarina Wiegman dit keer naar Kaapstad. De bondscoach vond het tijd voor verandering, nieuwe prikkels zogezegd. Ze werd op haar wenken bediend.