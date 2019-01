Wiegman voorzichtig met Martens

,,Het was vooral uit voorzorg”, vertelde Sarina Wiegman na afloop. ,,Dit was niet het moment om risico te nemen. Gelukkig lijkt het mee te vallen.” Ook met Anouk Dekker (bovenbeenblessure) Renate Jansen en Siri Worm (beiden buikgriep) werd voorzichtig omgesprongen door de bondscoach.

De speelsters van Oranje, met links Lieke Martens, vieren de 2-0 van Vivianne Miedema. Ⓒ KNVB

Oranje kwam tegen Zuid-Afrika razendsnel op voorsprong. Een bekeken schot van Sherida Spitse plofte twee minuten na de aftrap via de onderkant van de lat pardoes achter de doellijn. Amper een kwartier later zorgde spits Vivianne Miedema met haar 54e interlandgoal, een schuiver met links in de verre hoek, voor een verdubbeling van de voorsprong.

Na gerommel op het middenveld tussen Spitse en Danique Kerkdijk viel ruim tien minuten voor rust de 2-1. Zuid-Afrika kreeg in de tweede helft diverse grote kansen, maar de speelsters van Bayana Bayana hadden het vizier gelukkig voor Oranje niet op scherp staan.