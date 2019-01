Luiten weer terug in top honderd

Door zijn derde plaats in het hoog aangeschreven toernooi van Abu Dhabi steeg de Nederlander liefst 43 posities, van de 118e naar de 75e plek.

Luiten duikelde vorig jaar uit de top honderd doordat hij maanden lang geen toernooien kon spelen wegens een polsblessure. Hoewel hij niet onverdienstelijk speelde na zijn rentree in het najaar, lukte het hem niet te klimmen op de wereldranglijst.

De derde plaats in het Abu Dhabi Championship leverde hem niet alleen 384.000 euro prijzengeld op, maar ook de benodigde punten om de sprong te maken op de mondiale ranking. Het streven is een plek in de top vijftig, want dan heeft Luiten een zeker startbewijs voor de majors, de belangrijkste toernooien.

De Engelsman Justin Rose handhaafde zich op de eerste plaats.