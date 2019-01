Koeman: ’Pijnlijk voor Ajax’

De oefenmeester, die bij beide topclubs ooit trainer was, baseert zich op het feit dat Ajax, zoals Wim Kieft het zaterdag in zijn column in De Telegraaf/Telesport omschreef ’op een vulkaan leeft’.

„De druk bij Ajax is veel groter dan bij PSV. Ajax moét kampioen worden”, aldus Koeman in televisieprogramma VTBL.

„Ajax is al jaren geen kampioen geworden en heeft dusdanig geïnvesteerd dat ze de titel wel moeten pakken. Ajax kan spelers als Dusan Tadic vanuit Engeland halen, dat kan PSV niet. Dus Ajax moet, daarom is dit gelijkspel zo pijnlijk.”

Koeman had als geen ander door dat Ajax een kans voor open doel miste door - ondanks een 3-1 voorsprong - met 4-4 gelijk te spelen tegen sc Heerenveen. „Ze hadden op doelsaldo bovenaan kunnen staan. En ze krijgen later dit seizoen PSV nog op bezoek in Amsterdam.”

Nu kan Ajax volgende week zomaar weer een achterstand van vijf punten op PSV hebben, zo merkte Koeman op. „Volgend week moeten ze naar Feyenoord. Als je Feyenoord zaterdag hebt gezien, denk je dat het onmogelijk dat ze van Ajax winnen. Maar soms stuwt De Kuip Feyenoord tot hoge hoogten. Dat kan zondag ook gebeuren.”

