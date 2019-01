’It giet oan’ in Haaksbergen

Maandagavond om 19 uur starten de heren, om 20 uur de dames. „Een beetje ijsmeester zou er emotioneel van worden, zo mooi ijs als hier ligt. Pikzwart als je naar beneden kijkt, geen luchtbubbels. Prachtig”, jubelt voorzitter Henk . „Alle registers worden nu opengetrokken om alles gereed te maken voor vanavond. We maken er een kolkend Thialf van, maar dan in de buitenlucht dus.”

De ijs- en skeeler club Haaksbergen, zoals IJSCH voluit heet, organiseert voor de zevende keer als eerste de schaatsmarathon. „De allereerste was op 25 januari 2007”, herinnert vrijwilliger Wouter Otten zich. „Heel bijzonder: datzelfde kalenderjaar mochten we er nog eentje organiseren. Wel een ander seizoen, maar toch.”

Weersvooruitzichten onzeker

Maandagochtend werd de ijsdikte gemeten door controleurs van de KNSB. De belangrijkste concurrent Noordlaren (De Hondsrug) zich niet veel later terug uit de strijd, vanwege de ontoereikende kwaliteit van de ijsvloer en de weerprognoses. Hierop kreeg IJSCH het prestigieuze schaatsevenement toegewezen.

Omdat de weersvooruitzichten onzeker zijn, zal het bij deze ene wedstrijd blijven en komt er nu geen Vierdaagse op Nederlands natuurijs. De knoop is daarom snel doorgehakt om de wedstrijd vanavond in Haaksbergen te laten verrijden, zo laat de KNSB weten.

De laatste keer dat een volledige vierdaagse wedstrijd werd afgewerkt was in december 2010.

Eerste marathon op natuurijs

Maandagochtend kregen de ijsmeesters van schaatsbaan IJSCH in het Overijsselse Haaksbergen van de KNSB te horen dat ze de allereerste schaatsmarathon op natuurijs van dit seizoen mogen organiseren.

Het is iedere serieuze vorstperiode weer een regelrechte concurrentieslag tussen ijsmeesters in den lande. Welke ijsbaan zal de eerste natuurijsmarathon mogen organiseren? „Die van ons is 4 à 5 centimeter. Meer dan genoeg”, aldus voorzitter Henk Dijksterhuis.

De vorige keer, in februari 2018, werd de ’ijsstrijd’ ook al in het voordeel van de Haaksbergers beslist. Hierdoor mogen ze vanavond opnieuw gastheer zijn van ’s lands beste marathonschaatsers.