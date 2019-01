’Vier à vijf centimeter is meer dan genoeg’

Het is iedere serieuze vorstperiode weer een regelrechte concurrentieslag tussen ijsmeesters in den lande. Welke ijsbaan zal de eerste natuurijsmarathon mogen organiseren? De baan van IJSCH werd vanochtend goedgekeurd door KNSB-controleurs. „Die van ons is 4 à 5 centimeter. Meer dan genoeg”, aldus voorzitter Henk Dijksterhuis.

De vorige keer, in februari 2018, werd de ’ijsstrijd’ ook al in het voordeel van de Haaksbergers beslist. Hierdoor mogen ze vanavond opnieuw gastheer zijn van ’s lands beste marathonschaatsers.

Volgens de ijsmeester van de ijsclub De Hondsrug in Noordlaren is het ijs daar ook dik genoeg. „Het ijs is hier 3,5 tot 4 centimeter dik”, aldus Kars Kroeze.