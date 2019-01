Flinke Jaap voor Feyenoord

PEC Zwolle-trainer Jaap Stam met op de voorgrond Giovanni van Bronckhorst. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZWOLLE - Een groepje sponsoren kon zich niet meer bedwingen en trakteerde hun nieuwe held op een applaus, vlak voordat hij aanschoof voor een zoveelste nababbel. Ja, het was zaterdag Jaap Stam-avond in Zwolle. Van de robuuste verdediger van weleer had het best een onsje minder gekund. Maar de verdiende 3-1 overwinning op een lethargisch Feyenoord zorgde na een dramatisch kalenderjaar 2018 alvast voor een klein volksfeest in Overijssel.