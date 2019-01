Van Persie wil spelen tegen Ajax

Want het is pas januari, maar de beker is voor Feyenoord wederom het vangnet om nog iets van dit seizoen te maken. De manier waarop het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst zich in Zwolle presenteerde, biedt weinig hoop. Zeker met het oog op de Klassieker tegen Ajax.

Van Persie werd na zeventig minuten naar de kant gehaald met het oog op de belangrijke wedstrijden die volgen. „Het was geen discussie of ik hier wel of niet zou starten. Het streven is wel om deze week drie keer te spelen.”

