Interessant en gedurfd experiment met Bosz

LEVERKUSEN - Na zijn debuutwedstrijd waarin Bayer Leverkusen al na 13 seconden de eerste kans afdwong, 63 procent balbezit had, 22 schoten produceerde, maar ook tegen de verhouding in met 1-0 verloor, was de belangrijkste vraag aan Peter Bosz of zijn ploeg niet wat te gecontroleerd had gespeeld. Welkom in de wondere wereld van Bayer Leverkusen, de Bundesliga-club die in de vaart der volkeren wordt opgestuwd door de miljardenbusiness van farmacieconcern Bayer, en waar grote technische baas Rudi Völler vastbesloten is om spektakeltrainer Bosz ruim baan te geven.