Bijzonder verhaal bij rode kaart Milner

Milner kreeg in de 82e minuut een gele kaart en pakte er zeven minuten later nog een. De Engels international werd door Moss naar de kleedkamer gestuurd.

Na de rode kaart circuleerde een foto Twitter, waar een piepjonge Milner te zien is. Op die foto, van de middenvelder en zijn jeugdteam, is ook Moss te zien. De scheidsrechter was destijds de trainer van het team van Milner. Daarnaast zou de arbiter ook les hebben gegeven op de basisschool waar de Red naar toe ging.

James Milner (in het midden met bal) en John Moss (l) kennen elkaar al jaren. Ⓒ Twitter Chrisfozard