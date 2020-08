Team Ineos niet zwakker zonder Chris Froome en Geraint Thomas

Egan Bernal hoeft bang te zijn dat hij in de Tour de France om het kopmanschap moet knokken met Chris Froome en Geraint Thomas. Ⓒ HH/ANP

Egan Bernal hoeft niet bang te zijn dat hij in de Tour de France om het kopmanschap moet knokken met Chris Froome en Geraint Thomas. Beide Britten, samen goed voor vijf eindzeges in ’s werelds belangrijkste wielerkoers, zijn niet opgenomen in de selectie van Ineos.