Hoelang moet Borussia Dortmund sterspeler Erling Haaland missen?

Zeker is dat hij het afgelopen weekeinde in het competitieduel met Hoffenheim uitviel vanwege „spierproblemen”, meldt de club uit de Bundesliga. „Maar nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het is.”

Als gevolg van eerdere blessureproblemen miste Haaland dit seizoen al tien wedstrijden. In de 20 duels die hij wel speelde schoot hij er 23 in. Haaland staat in de belangstelling van grote clubs uit Europa.