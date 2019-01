Top ontbreekt bij eerste marathon op natuurijs

Zondag zijn bijna alle ploegen afgereisd naar de Weissensee waar vanaf donderdag een reeks wedstrijden, waaronder het Open NK en de Alternatieve Elfstedentocht wordt verreden.

Frank Vreugdenhil was vanochtend al drie uur onderweg toen hij het nieuws hoorde. ,,Ik heb besloten om door te rijden. Om nog eens zes uur in de auto te zitten voor Haaksbergen vond ik iets teveel van het goede.”

Crispijn Ariëns, Ingmar Berga, Mats Stoltenborg, Sjoerd den Hertog en Gary Hekman stonden vanochtend al op het Oostenrijkse natuurijs. Hekman: ,,De omstandigheden zijn goed. Het gaat hier nog een paar nachten stevig vriezen. We gaan hier een mooie week tegemoet.”

Simon Schouten, Arjan Stroetinga en Evert Hoolwerf uit de ploeg van Jillert Anema zijn vanavond wel in Haaksbergen. Hoolwerf: ,,Ik weet precies wat ik moet doen om te winnen. De hele wedstrijd ga ik in de rug van Simon rijden en dan moet ik het in de sprint kunnen afmaken.”