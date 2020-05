Video: Bijzondere herdenkingen in Olympisch Stadion en bij KNVB

Tijdens de Nationale Sportherdenking wordt de tijd genomen om sporters te herdenken die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met het Olympisch Stadion in Amsterdam als decor, worden er normaliter kransen gelegd en verhalen verteld. Door de uitbraak van het coronavirus is dat in 2020 echter niet mogelijk.

De initiatiefnemers van het Amsterdam 4 en 5 mei Comité hebben echter iets bedacht om van de herdenking alsnog een gedenkwaardige en betekenisvolle editie te maken.

In plaats van een fysieke bijeenkomst, is er een video geplaatst van een trompettist die in een leeg Olympisch Stadion de Taptoe speelt. Zo kan er toch een herdenking plaatsvinden, zonder bij elkaar te komen.

KNVB

Voetbalbond KNVB herdacht maandag dat tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 2000 leden zijn omgekomen. Dat gebeurde met een vanwege de coronamaatregelen aangepaste ceremonie bij het oorlogsmonument op de KNVB Campus in Zeist. Daar legde bondsvoorzitter Just Spee bloemen.

Het oorlogsmonument was in 1949 een cadeau van alle bij de bond aangesloten verenigingen, ter ere van het 60-jarig bestaan van de KNVB. Het bevat de namen van 2212 in de oorlog omgekomen leden.

Dankzij sporthistoricus Jurryt van de Vooren zijn nu ook de clubs en de woonplaatsen van de overledenen terug te zoeken. Van de Vooren heeft alle namen van het KNVB-monument verzameld en opnieuw geordend per club en per plaats. Zij zijn op de website van de KNVB te vinden.