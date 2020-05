Video: Nationale Sportherdenking in leeg Olympisch Stadion

Tijdens de Nationale Sportherdenking wordt de tijd genomen om sporters te herdenken die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met het Olympisch Stadion in Amsterdam als decor, worden er normaliter kransen gelegd en verhalen verteld. Door de uitbraak van het coronavirus is dat in 2020 echter niet mogelijk.

De initiatiefnemers van het Amsterdam 4 en 5 mei Comité hebben echter iets bedacht om van de herdenking alsnog een gedenkwaardige en betekenisvolle editie te maken.

In plaats van een fysieke bijeenkomst, is er een video geplaatst van een trompettist die in een leeg Olympisch Stadion de Taptoe speelt. Zo kan er toch een herdenking plaatsvinden, zonder bij elkaar te komen.