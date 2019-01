ADO-doelman één duel langs de kant

De openbaar aanklager van de KNVB deed de keeper een schikkingsduel van twee duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. ADO accepteerde dat.

Zwinkels kreeg zaterdag rood in het duel met VVV-Venlo. Hij ging op het been van een tegenstander staan. De doelman gaf dat naderhand ook toe, maar zei dat er van opzet geen sprake was. De scheidsrechter werd via de VAR op het voorval gewezen.