Bizarre val achtervolgt Van Baarle nog altijd

„Ik merk dat het nog steeds niet helemaal goed zit in die rechterlies, al heb ik er met fietsen niet heel veel last van”, aldus de 26-jarige Sky-renner, die zestiende werd in de Santos Tour Down Under.

In de twaalfde etappe van de Vuelta 2018 miste hij net de ritzege in een sprint-à-deux met de Fransman Alexandre Geniez. De grootste tegenslag moest daarna nog komen. In de veel te krappe finishzone dacht Chema Rodriguez, de man die de fotografen achter de eindstreep opstelt, nog even over te steken. In volle snelheid knalde Van Baarle op hem, om met een salto keihard op het asfalt te klappen. „Ongelooflijk als ik daar weer aan terugdenk”, schudt hij nog steeds het hoofd.

Van Baarle kijkt echter weer vooruit. „Ik ben tevreden over hoe het hier ging. Dat geeft vertrouwen voor de klassiekers”, aldus de Voorburger, die dit jaar hoopt op een plekje in de Tour-ploeg. „Vorig jaar namen ze Gianni Moscon mee, maar die rijdt de Giro. Dus ik denk dat ik nu een goede kans maak.”