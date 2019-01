Verstappen maakt indruk tijdens taakstraf

Verstappen kreeg in januari te horen wat zijn taakstraf inhield. Die kreeg hij na de inmiddels bekende aanvaring met collega coureur Esteban Ocon na de Grand Prix van Brazilië opgelegd.

Als straf moest de Limburger meelopen bij de Formule E, waar hij over de schouders mee moest kijken met de wedstrijdleiding. Dat heeft Verstappen afgelopen weekend gedaan in Marokko tijdens de ePrix van Marrakesh.

Vitantonio Liuzzi, die onderdeel uitmaakte van de wedstrijdleiding in Marrakesh, was erg te spreken over Verstappen. „Zijn benadering was evenwichtig”, zegt de voormalig Formule 1-coureur tegen het Italiaanse Autosprint.

„Hij toonde gelijk veel interesse in het werk van de stewards. We hebben hem erbij betrokken en vroegen hem af en toe zijn visie met ons te delen over bepaalde gebeurtenissen die tijdens de race gebeurde”, zegt de voormalig coureur van onder andere Red Bull, Toro Rosso en Force India. „Ik ken Max persoonlijk goed en ik vind dat hij zich heel volwassen gedroeg. Ik zag een andere kant van hem.”

„Ik zag een Verstappen die heel oprecht was”, gaat de Italiaan verder. „We hebben het ook over zijn Formule 1-seizoen gehad. Daarin was hij erg open en eerlijk. Over bepaalde onderwerpen hield hij echt voet bij stuk.”

Liuzzi prijst vooral de instelling en werkmentaliteit van Verstappen. „Hij bleef de hele tijd gefocust. Hij zat al vanaf zeven uur ’s ochtends bij de stewards, tot het einde van de race. Hij nam geen moment pauze. Hij deed het gewoon goed, was geen moment afgeleid en zat er de hele tijd bovenop.”