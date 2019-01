’Noorse Koningen’ strijken neer in Nederland

Martin Ødegaard (links) en Magnus Carlsen zijn op dit moment allebei in Nederland actief. Ⓒ ANP & Hollandse Hoogte

ARNHEM - Het beloven Siberische toestanden te worden, morgenavond in Alkmaar bij de kwartfinale van de KNVB-beker tussen AZ en Vitesse. Gewend aan de ijzige kou in eigen land zal het de Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen niet afschrikken. De deelnemer aan het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee is van plan om de zinnen even te verzetten en in Alkmaar zijn landgenoten Fredrik Midtsjø, Bjørn Johnsen, Jonas Svensson (allen AZ) en Martin Ødegaard (Vitesse) aan het werk te zien.