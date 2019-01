’Ik weet niet wat St. Juste allemaal aan het doen was’

Jeremiah St. Juste (r.) heeft het moeilijk tegen PEC Zwolle-verdediger Kenneth Paal. De rechtsback van Feyenoord stelt teleur tegen de ploeg van trainer Jaap Stam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat Feyenoord zich de start van de tweede seizoenshelft anders had voorgesteld is een understatement. Toch is voormalig Oranje-international Peter Boeve geschrokken van het aantal Rotterdamse spelers dat ondermaats voor de dag kwam op bezoek bij PEC Zwolle (3-1 nederlaag). „Veel te weinig spelers hebben hun niveau gehaald. Dat is keihard afgestraft door een onbevangen en passievol PEC Zwolle”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.