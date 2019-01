Fikse tegenvaller voor Carel Eiting

Eiting kampt al langer met terugkerende knieklachten. Een kijkoperatie moet nu duidelijkheid scheppen. „We hoopten dat dit niet nodig zou zijn, maar met oog op de lange termijn is dit het beste”, zei Eiting in de AjaxPodcast. „Er zit teveel vocht in mijn knie.”

„Ik ga er vanuit dat dit twee of drie maanden gaat kosten”, aldus Eiting. De Champions League-wedstrijden tegen Real Madrid gaan aan hem voorbij. „Het is wel balen, maar ik wil niet in de negativiteit blijven zitten.”