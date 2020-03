Tom Coronel wacht bijzonder jubileumjaar

Wel wacht Coronel een verandering. Hij blijft rijden voor het Belgische team Comtoyou Racing, maar wel in een andere wedstrijdauto. Dat wordt een Audi RS 3 LMS.

„Het team heeft ook met dit merk al langer ervaring”, aldus Coronel, die wel in dezelfde kleuren blijft racen. „Ook voor mij is Audi niet geheel nieuw: in 2001 reed ik al eens met een Audi tijdens de 24 uur van Le Mans. In oktober vorig jaar, tijdens de TCR Spa 500, maakte Audi zijn belangstelling kenbaar voor een samenwerking met het team en mij als coureur. Dat gaf een goed gevoel, omdat zij ook op meerdere manieren in dit verhaal participeren.”

Het seizoen van de World Touring Car Cup start eind april in Hongarije. Coronel: „Dit jaar start ik onder nummer 31. Dat is 30 plus 1, oftewel de dertig jaar dat ik nu al race en het jaar dat nu begonnen is. Verder ben ik met de nodige mensen nog eens in mijn raceverleden gedoken. Wanneer je de voorgangers van het huidige WTCR (ETCC, WTCC) erbij betrekt en teruggaat naar mijn race met de Carly Motors BMW in Estoril en daar de Europese TCR-races bijtelt, komt het totaal op 413 races. Er is ook niemand die al zolang in dit kampioenschap rijdt. Voeg je daar ook mijn overige toerwagenraces aan toe, dan komt het totaal op 484 races. Dat, met de twintig WTCR-races van komend seizoen, brengt het totaal dit jaar zeker boven de 500 races in een toerwagen. Kortom, een uniek jubileum, dat wij dit jaar zeker gaan vieren.”