Doan met Japan naar kwartfinales Azië Cup

In Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten won Japan met 1-0 van Saudi-Arabië. Takehiro Tomiyasu maakte in de 20e minuut het doelpunt. Doan had bij Japan een basisplaats en werd in de 89e minuut vervangen.

In de kwartfinales neemt Japan het donderdag op tegen Vietnam.

