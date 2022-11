Frankrijk levert wél en gaat als eerste land naar achtste finales WK

Wat vrijdag Nederland en Engeland niet lukte, en eerder op de zaterdag Saoedi-Arabië ook niet, speelde Frankrijk wel klaar: na twee groepswedstrijden een ticket voor de achtste finales pakken. De regerend wereldkampioen startte na de zege in de eerste wedstrijd (4-1 op Australië) vol vertrouwen en gaf de Denen amper ruimte.

Schmeichel sta-in-de-weg

Olivier Giroud leek op weg naar de 1-0, maar Christian Eriksen greep in het strafschopgebied goed in, en datzelfde gold voor doelman Kasper Schmeichel op een kopbal van Adrien Rabiot. Later kopte Giroud nog een keer over en vloog een poging van Kylian Mbappé uit vrije positie eveneens over de lat. Op een hard schot van Antoine Griezmann bracht Schmeichel wederom redding. Denemarken was het gevaarlijkst via een counter, waaruit Andreas Cornelius hard naast schoot.

Denemarken zocht na het rustsignaal met elf spelers de kleedkamer op, en mocht daar niet over klagen. Halverwege de eerste helft bracht Andreas Christensen Mbappé ten val, die vrije doortocht leek te krijgen naar het Deense doel. Christensen kwam weg met geel.

Na rust liet Frankrijk Denemarken wat meer komen en die uitnodiging namen de Scandinaviërs graag aan. Dat zorgde er wel voor dat Frankrijk met de razendsnelle Mbappé in de counter mogelijkheden kreeg. Een combinatie van de Paris Saint-Germain-aanvaller met Ousmane Dembélé paste net niet en later kregen Griezmann (wild over) en opnieuw Mbappé (schot gepareerd door Schmeichel) ook de 1-0 niet op het bord. Dat lukte Mbappé uiteindelijk na een vlotte combinatie met Theo Hernandez wel.

Denen slaan terug

Maar de Fransen konden nog geen vijf minuten genieten van hun voorsprong. Halverwege de tweede helft werd een Deense corner door Joachim Andersen verlengd en door Christensen binnengekopt. Jesper Lindström had niet veel later dé kans op een Deense voorsprong, maar Hugo Lloris kon de niet al te best ingeschoten bal keren. Ook Martin Braithwaite was dicht bij de 1-2, maar de voormalig Barcelona-spits schoot rakelings naast.

Het duel leek vervolgens op een remise uit te draaien, maar vijf minuten voor tijd was het opnieuw Mbappé die Frankrijk de groepswinst bezorgde. De voorzet van Griezmann werd door de Franse nummer 10 bij de tweede paal binnengewerkt. Frankrijk gaat door en Denemarken moet in de laatste groepswedstrijd winnen van Australië en hopen dat Tunesië dan Frankrijk niet verslaat.

