’Barça haalt verrassende vervanger voor Munir’

Dat meldt zowel sportkrant Marca als radiozender RC1. Door het vertrek van Munir El Haddadi naar Sevilla is de regerend kampioen van Spanje op zoek naar een nieuwe stand-in voor spits Luis Suarez.

De 31-jarige Boateng zou al afscheid genomen hebben van zijn ploeggenoten bij Sassuolo. Naar verwachting wordt de transfer deze week nog afgerond.

Clubhopper

Boateng kent een bijzondere carrière. In de afgelopen twaalf jaar speelde hij voor tien verschillende clubs. De geboren Duitser maakte in 2007 de overstap van Hertha BSC naar Tottenham Hotspur. Na omzwervingen bij Borussia Dortmund, Portmouth, Genoa, AC Milan en Schalke 04 belandde Boateng in 2016 bij het Spaanse Las Palmas. In La Liga wist hij 10 keer te scoren in 28 wedstrijden. Na slechts één seizoen verruilde hij het Canarische eiland voor Eintracht Frankfurt. Ook daar duurde zijn dienstverband slechts één seizoen.

Sinds vorige zomer speelt Boateng bij het Italiaanse Sassuolo. In 13 wedstrijden in de Serie A scoorde hij 4 goals.