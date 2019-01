Klopp promoveert Lijnders tot eerste assistent

Lijnders werkte tussen 2015 en 2017 al als assistent op Anfield. Na het behalen van het hoogste trainersdiploma werd hij begin 2018 hoofdtrainer bij NEC. Zijn dienstverband in Nijmegen duurde slechts vier maanden. Op 17 mei werd Lijnders ontslagen. Door zijn goede relatie met Klopp werkte Lijnders slechts drie weken later alweer bij Liverpool.

Eerder deze week maakte Liverpool bekend dat er een akkoord is gesloten met Buvac over zijn vertrek. De Bosnische Serviër was al sinds april afwezig en vertrekt nu omwile van persoonlijke omstandigheden. Lijnders, die sinds zijn terugkeer zonder titel werkte voor de huidige koploper van Engeland, neemt nu Buvac’ positie in de staf over.

