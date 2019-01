AC Milan zonder Higuaín moeizaam langs Genoa

Het team van coach Gennaro Gattuso won de uitwedstrijd tegen Genoa moeizaam: 0-2. Fabio Borini maakte in de 73e minuut het openingsdoelpunt, negen minuten later gevolgd door een treffer van Suso.

Het was voor Borini, die in de zomer overkwam van Sunderland, het eerste doelpunt dit seizoen. De spits moest het tot dusverre vooral van invalbeurten hebben. Borini mocht tegen Genoa wel vanaf het begin meedoen omdat Gonzalo Higuaín ontbrak. Gattuso nam de aanvaller niet mee omdat hij in zijn hoofd met een transfer naar Chelsea bezig zou zijn. De Londenaren willen Higuaín, die nog eigendom is van Juventus, graag huren.

Milan zou bij een vertrek van Higuaín de Poolse spits Krzysztof Piatek aan de selectie willen toevoegen. Piatek maakte voor Genoa dit seizoen al dertien treffers in de Serie A. Tegen Milan hield coach Cesare Prandelli Piatek buiten zijn selectie.

AC Milan heeft een punt meer dan nummer vijf AS Roma en twee punten meer dan nummer zes Lazio, dat zondag van Napoli verloor.